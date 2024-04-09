Працівники ДСНС у Львівщини вилучили ртуть, очистили і знезаразили територію

Під час прогулянки у лісосмузі в Шевченківському районі міста львів’янин знайшов 20 кг ртуті та повідомив про це місцеве управління надзвичайних ситуацій. Про цей випадок інформує Львівська міська рада.

Як вказано у повідомленні ЛМР, випадок трапився 8 квітня на вул. Винниця. Львів’янин гуляв у лісосмузі та виявив ємкості з ртуттю – він повідомив про це управління надзвичайних ситуацій.

У лісосмузі виявили 4 закриті ємності з ртуттю. Працівники ДСНС у Львівщини вилучили ртуть, очистили і знезаразили територію. Загальна кількість вилученої ртуті – 20 кг.

Зібрану ртуть передали для утилізації в управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони ЛМР.