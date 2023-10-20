На Хмельниччині судили жінку, яка купила 300 грам ртуті та планувала вивезти її за кордон. Їй завадили працівники СБУ, які завчасно дізнались про наміри жінки перевезти контрабанду і затримали її. Суд призначив їй 71,4 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку Волочиського райсуду, мешканка Волочиська Вікторія В. у квітні цього року вирішила придбати партію ртуті, аби в подальшому продати її у Дубаї «невстановленим особам». 19 квітня вона домовилась із командиром однієї з військових частин, де зберігалась ртуть, що купить у нього 2 кг металевої ртуті за 5 тисяч доларів.

Першу партію вона купила 18 липня: йшлося лише про 300 грам, за які вона заплатила 100 доларів у якості завдатку. «Зберігала її в особистих речах, готуючись у подальшому здійснити перевезення вказаної отруйної речовини через територію Хмельницької та Чернівецької областей до одного з пунктів пропуску через державний кордон України, де з метою виїзду із території України готувалась обрати режим спрощеного митного контролю “зелений коридор”», – описують наміри жінки в вироку. Однак, виїхати за кордон їй завадили співробітники СБУ, які 23 липня провели в неї обшук. Звідки вони дізнались про наміри жінки, у матеріалах справи не зазначено.

Щодо Вікторії В. відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14 та ч. 1 ст. 201 ККУ (підготовка до контрабанди) та ч.1 ст. 321 ККУ (незаконне перевезення отруйних речовин). У вересні жінка уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Зокрема, сторона обвинувачення взяла до уваги те, що підозрювана раніше не мала судимостей, на обліках не перебуває, має на утриманні дитину.

На засіданні 16 жовтня суддя Галина Подіновська цю угоду затвердила і визнала жінку винною за вказаними статтями і призначила 71,4 тис. грн штрафу. За проведені експертизи вона повинна заплатити 1,9 тис. грн. Сто доларів, які жінка заплатила за ртуть, конфіскують в дохід держави.

Вирок поки не набрав законної сили, однак, судячи з того, що сторони підписали угоду про визнання винуватості, оскаржувати рішення, ймовірно, ніхто не буде.