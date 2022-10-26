Під час ракетної атаки росіян на Дніпро загинули двоє людей
Уламки російської ракети впали на АЗС у Дніпрі
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У Дніпрі під час російської ракетної атаки загинули щонайменше дві людини. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
Напередодні ввечері, на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу, згодом повідомили про звуки вибухів у Дніпрі.
Стало відомо, що через падіння уламків від російських ракет, які випустили по місту ввечері, зайнялася автозаправна станція БРСМ.
Внаслідок цього знищено комплекс будівель АЗС – автозаправні колонки, автомийка, шиномонтаж та 2 автомобілі. Частково зруйновано магазин та операторську.
Загинуло мінімум дві цивільні особи: одна – в автомобілі, одна – на автомийці, що знаходиться поруч з АЗС.
Згодом заступник керівника ОП Кирило Тимошенко уточнив, що серед загиблих вагітна жінка, яка згоріла у машині. Також загинув оператор автомийки. Госпіталізовано 3 особи.
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