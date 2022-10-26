У Дніпрі під час російської ракетної атаки загинули щонайменше дві людини. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

Напередодні ввечері, на Дніпропетровщині було оголошено повітряну тривогу, згодом повідомили про звуки вибухів у Дніпрі.

Стало відомо, що через падіння уламків від російських ракет, які випустили по місту ввечері, зайнялася автозаправна станція БРСМ.

Внаслідок цього знищено комплекс будівель АЗС – автозаправні колонки, автомийка, шиномонтаж та 2 автомобілі. Частково зруйновано магазин та операторську.

Загинуло мінімум дві цивільні особи: одна – в автомобілі, одна – на автомийці, що знаходиться поруч з АЗС.

Згодом заступник керівника ОП Кирило Тимошенко уточнив, що серед загиблих вагітна жінка, яка згоріла у машині. Також загинув оператор автомийки. Госпіталізовано 3 особи.