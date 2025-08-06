Під час ремонту школи на Прикарпатті розікрали понад 400 тис. грн
Підряднику та директору підприємства загрожує до 8 років ув’язнення
Правоохоронці оголосили підозри посадовцям, які привласнили 446 тис. грн під час капітального ремонту фасаду Микуличинського ліцею Яремачанської міської ради. Підряднику та директору підприємства загрожує до 8 років ув’язнення.
Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 6 серпня, у 2023 році під час капремонту фасаду в ліцеї на території Яремачанської громади підрядник, діючи у змові з директором приватного підприємства, вніс завищені ціни на теплоізоляційні матеріали і вказав їх в актах виконаних робіт, за якими незаконно отримав з бюджету громади 446 тис. грн.
«Фіктивні накладні щодо ціни та походження матеріалів оформлювали як підрядник, так і директор підприємства. Обом фігурантам оголошено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення чужого майна у великих розмірах) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України», – зазначили правоохоронці.
За інформацією Prozorro, йдеться про тендер на понад 13,8 млн грн з утеплення фасаду Микуличинського ліцею, оголошеному у серпні 2023 року. Підряд виграла «Інвестиційно-будівельна компанія «Західспецбуд», яка належить бізнесмену з Одещини Дмитру Зубенку. Договір на ремонт ліцею підписав директор компанії Ярослав Венгриняк.
За матеріалами Youcontrol, у 2021 році «Західспецбуд» фігурував у кримінальній справі про привласнення понад 300 тис. грн коштів під час будівництва народного дому з глядацьким залом в селі Белелуя Снятинського району Івано-Франківської області.