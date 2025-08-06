Учасники схеми вказали завищені ціни на теплоізоляційні матеріали під час ремонту Микуличинського ліцею

Правоохоронці оголосили підозри посадовцям, які привласнили 446 тис. грн під час капітального ремонту фасаду Микуличинського ліцею Яремачанської міської ради. Підряднику та директору підприємства загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 6 серпня, у 2023 році під час капремонту фасаду в ліцеї на території Яремачанської громади підрядник, діючи у змові з директором приватного підприємства, вніс завищені ціни на теплоізоляційні матеріали і вказав їх в актах виконаних робіт, за якими незаконно отримав з бюджету громади 446 тис. грн.

«Фіктивні накладні щодо ціни та походження матеріалів оформлювали як підрядник, так і директор підприємства. Обом фігурантам оголошено про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення чужого майна у великих розмірах) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України», – зазначили правоохоронці.

За інформацією Prozorro, йдеться про тендер на понад 13,8 млн грн з утеплення фасаду Микуличинського ліцею, оголошеному у серпні 2023 року. Підряд виграла «Інвестиційно-будівельна компанія «Західспецбуд», яка належить бізнесмену з Одещини Дмитру Зубенку. Договір на ремонт ліцею підписав директор компанії Ярослав Венгриняк.

За матеріалами Youcontrol, у 2021 році «Західспецбуд» фігурував у кримінальній справі про привласнення понад 300 тис. грн коштів під час будівництва народного дому з глядацьким залом в селі Белелуя Снятинського району Івано-Франківської області.