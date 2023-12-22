Під час відбудови гімназії біля Бучі підрядник привласнив 200 тис. грн благодійних грошей
Підприємець уклав договір із благодійною організацією на відновлення навчального закладу, який постраждав від росіян на початку повномасштабного вторгнення
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На Київщині викрили підприємця-підрядника, який заволодів майже 200 тис. грн, призначеними для відбудови гімназії, пошкодженої внаслідок бойових дій у Бучанському районі. Чоловіку, який уклав підряд із благодійною організацією, загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомили у п’ятницю, 22 грудня, у прес-службі прокуратури Київської області.
За даними слідства, підозрюваний підприємець уклав підряд із однією з благодійних організацій, назви якої не уточнили. Підряд передбачав відновлення пошкодженої внаслідок атак росіян на початку повномасштабного вторгнення гімназії, розташованої поблизу Бучі.
«З метою заволодіння частиною коштів благодійної організації, підозрюваний завищив в офіційних документах обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів. На їх підставі на рахунок підприємця організація перерахувала кошти. Згідно з висновками експертизи, підрядник заволодів майже 200 тис. грн», – повідомили у прес-службі прокуратури.
За фактом привласнення коштів чоловіку оголосили про підозру за ч. 4 ст. 191 ККУ (заволодіння чужим майном). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.
Зазначимо, 14 грудня у прес-службі Київської ОВА повідомили про повне відновлення гімназії у Гостомельській громаді Бучанського району. Гімназію №1, розташовану у селі Озера, було зруйновано на 75% під час бойових дій. Зазначається, що відновлення приміщень школи та дитсадка здійснювалися як коштом місцевого бюджету, так і за кошти громадських організацій та фондів. Зокрема, благодійники відновили вікна та двері, а також здійснили реконструкцію приміщень.
До слова, підряд на поточний ремонт гімназії отримало ТОВ «Архстройтехнадзор». Згідно з даними Єдиного державного реєстру, товариство зареєстровано у Маріуполі, який перебуває у тимчасовій окупації. Наразі адреса компанії підрядника розташована у Києві. Загалом з жовтня 2022 року «Архстройтехнадзор» уклала 32 підряди із Департаментом регіонального розвитку Київської ОВА на загальну суму у понад 32 млн грн.
Нагадаємо, на початку серпня журналісти Bihus.info повідомили, що кошти на відбудову пошкоджених внаслідок війни будівель без тендерів виділили компаніям, які фігурують в кримінальних провадженнях і не мали відповідного досвіду. Зокрема, понад 200 млн грн на відбудову в Бучі без тендерів віддали одній родині з Рівненської області, яка не мала відповідного досвіду. Підрядник пояснив те, що його обрали відбудовувати Бучу тим, що із ним познайомилися місцеві чиновники та запропонували підряд.