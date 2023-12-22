Імовірно, йдеться про гімназію №1 у селі Озера, яку відновили у грудні

На Київщині викрили підприємця-підрядника, який заволодів майже 200 тис. грн, призначеними для відбудови гімназії, пошкодженої внаслідок бойових дій у Бучанському районі. Чоловіку, який уклав підряд із благодійною організацією, загрожує до восьми років позбавлення волі, повідомили у п’ятницю, 22 грудня, у прес-службі прокуратури Київської області.

За даними слідства, підозрюваний підприємець уклав підряд із однією з благодійних організацій, назви якої не уточнили. Підряд передбачав відновлення пошкодженої внаслідок атак росіян на початку повномасштабного вторгнення гімназії, розташованої поблизу Бучі.

«З метою заволодіння частиною коштів благодійної організації, підозрюваний завищив в офіційних документах обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів. На їх підставі на рахунок підприємця організація перерахувала кошти. Згідно з висновками експертизи, підрядник заволодів майже 200 тис. грн», – повідомили у прес-службі прокуратури.

За фактом привласнення коштів чоловіку оголосили про підозру за ч. 4 ст. 191 ККУ (заволодіння чужим майном). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

Зазначимо, 14 грудня у прес-службі Київської ОВА повідомили про повне відновлення гімназії у Гостомельській громаді Бучанського району. Гімназію №1, розташовану у селі Озера, було зруйновано на 75% під час бойових дій. Зазначається, що відновлення приміщень школи та дитсадка здійснювалися як коштом місцевого бюджету, так і за кошти громадських організацій та фондів. Зокрема, благодійники відновили вікна та двері, а також здійснили реконструкцію приміщень.

До слова, підряд на поточний ремонт гімназії отримало ТОВ «Архстройтехнадзор». Згідно з даними Єдиного державного реєстру, товариство зареєстровано у Маріуполі, який перебуває у тимчасовій окупації. Наразі адреса компанії підрядника розташована у Києві. Загалом з жовтня 2022 року «Архстройтехнадзор» уклала 32 підряди із Департаментом регіонального розвитку Київської ОВА на загальну суму у понад 32 млн грн.

Нагадаємо, на початку серпня журналісти Bihus.info повідомили, що кошти на відбудову пошкоджених внаслідок війни будівель без тендерів виділили компаніям, які фігурують в кримінальних провадженнях і не мали відповідного досвіду. Зокрема, понад 200 млн грн на відбудову в Бучі без тендерів віддали одній родині з Рівненської області, яка не мала відповідного досвіду. Підрядник пояснив те, що його обрали відбудовувати Бучу тим, що із ним познайомилися місцеві чиновники та запропонували підряд.