Будинок Валерія Харчишина у Гостомелі повністю зруйнований окупантами

У неділю, 27 березня, стало відомо, що будинок лідера музичного гурту «Друга ріка» Валерія Харчишина під Гостомелем, зруйнований, а його сім'ї більше нема куди повертатися. Про це повідомив сам музикант на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши фото, зроблені у мирний час.

«Цей будинок під Гостомелем – частина мого життя. В ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, шо я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники шахраї – перебудовував майже усе. Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, що виявили бажання переїхати. Під час затяжної ковід-кризи. На останні гроші. Батьки не переїхали. Не встигли.

Для моїх дітей цей будинок – їхній дім. Їхня Україна», – написав він.

За словами музиканта, в будинок влучили російські військові, він повністю згорів.

«У моїх дітей тепер немає "їхньої України". Їм нікуди повернутися. Вони про це ще не знають. Як і не знає мій старший син, що нині на півночі захищає свій дім…», – додав музикант.

Валерій Харчишин висловив переконання, що хоча «чорти в лаптях нищать наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Не знищать нашу волю, наші руки, наші знання, наші вміння».

«Я побудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо. Кожну домівку. Посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищимо кожного орка, що ступив на нашу землю», – написав Валерій Харчишин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що будинок боксера Олександра Усика у Ворзелі, що біля Києва, захопили росіяни.