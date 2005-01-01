Під Києвом знайшли мертвою правозахисницю Ірину Ноздровську

При зникнення Ірини Ноздровської її близькі повідомили ще 29 грудня

На Київщині правоохоронці знайшли 1 січня тіло зниклої три дні тому правозахисниці Ірини Ноздровської. Про це повідомив голова профспілки МВС Ілля Ківа у коментарі телеканалу 112.

«Знайшли Ірину дві години тому в річці в Київській області. Тривають слідчо-оперативні дії, громадськістю були організовані активні пошуки і сьогодні планувалося прочісування прилеглих районів, але до цього моменту Національна поліція вже мала інформацію про місцезнаходження тіла, про те, що її скинули з моста в річку, або, ймовірно, вона стрибнула сама, але в даному випадку розглядається основна версія вбивства, пов'язаного з її правозахисною професійною діяльністю», - заявив Ілля Ківа.

Нагадаємо, близькі Ірини Ноздровської повідомили про її зникнення 29 грудня. Зникла на шляху з Києва в село Демидів Вишгородського району. Вона вела справу про загибель своєї сестри, яку у вересні 2015 року насмерть збив Дмитро Россошанський - племінник районного судді, на момент ДТП знаходився у стані наркотичного сп'яніння.

Через два роки після ДТП Ірина змогла добитися покарання для Россошанського. Наприкінці травня 2017 року суд засудив його до семи років позбавлення волі, однак 27 грудня він ледь не вийшов з-під варти: в Апеляційному суді Київської області адвокат намагався оскаржити вирок і підвести свого клієнта під амністію, використовуючи порушення, допущені судом першої інстанції. Як стверджували родичі Ірини, вона постійно отримувала погрози від Россошанського.