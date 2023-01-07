Під окупованим Луганськом стався вибух на газопроводі

У тимчасово окупованому місті Лутугине Луганської області стався вибух на магістральному газопроводі. Про це повідомили російські ЗМІ.

За попередніми даними, понад 13 тис. абонентів залишилися без газу. Причини вибуху наразі не уточняються.

Згодом окупанти заявили про ліквідацію загоряння на газопроводі у Лутугиному, яке знаходиться неподалік від Луганська. Про терміни відновлення газопостачання наразі нічого не відомо.

Того ж дня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою українські партизани знищили залізничне полотно на ділянці між Луганськом та селом Лантратівка.

Ця гілка залізниці використовувалася росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та боєприпасів.Крім того, у зворотньому напрямку окупанти вивозять українське зерно на територію РФ.