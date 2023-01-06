Генштаб повідомив про ліквідацію пункту дислокації російських окупантів 5 січня у Гаврилівці Другій Херсонської області. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у Facebook, оприлюднивши оперативну інформацію станом на 18:00.

«До місцевих лікарень привезли до 100 поранених військовослужбовців. Інформація щодо ліквідованих загарбників уточнюється», – наголосили у Генштабі.

Крім того, українська авіація протягом доби завдала удару по району зосередження російських окупантів. Результати ураження уточнюються.

«Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох районів зосередження живої сили та військової техніки противника», – інформує Генштаб ЗСУ.