Підгортання - це спосіб розширити живильну зону коренів, покращити вентиляцію ґрунту

Не лише картопля отримує користь від підсипання землі під стебла. Ukr.Media пише, які ще овочі потребують такого догляду і як він впливає на їхню врожайність та здоров’я.

Підгортання – це не просто насипання землі біля рослини. Це спосіб розширити живильну зону коренів, покращити вентиляцію ґрунту і захистити частини рослин від спеки або надмірної вологи. Таким чином рослини краще закріплюються в землі, менше хворіють і легше засвоюють поживні речовини.

Капуста

Навіть не утворюючи додаткових коренів, капустяні качани виграють від підсипання землі. Ця процедура збільшує стійкість куща, допомагає розташувати розлогі листки ближче один до одного, створюючи захист від вітру. Крім того, навколо рослин формується неглибокий жолобок, куди зручно додатково поливати. Під час розпушування грядки просто акуратно підіть землю до основи листків, не закриваючи центру розетки, це запобігає загниванню.

Помідори

Тут підсипання стає справжнім допоміжним засобом: воно стимулює розвиток додаткових корінців у нижній частині стебла. Це значно збільшує здатність куща засвоювати воду і мінерали, робить стебло більш стійким. Я зазвичай заглиблюю розсаду при висадці, а потім ще раз підсипаю землю, коли починає формуватися зав’язь. Декілька скопаних горбків з компостом або мульчею забезпечують покращений ріст та стабільність рослин.

Огірки та кабачки

Зовні здається, що їх підгортають не потрібно. Але тоді рослини бувають менш стійкими, особливо при сильному вітрі або під дощами. Через поверхневу кореневу систему краще уникати глибокого розпушування поблизу стебла – це може бути небезпечним. Проте обережно підсипати ґрунт з компостом близько до стебла без мотики корисно. Це покращує опору, знижує ризик пошкодження коренів і стимулює ріст бічних корінців.

Морква

Один з очевидних випадків користі підсипання: коли коренеплід починає показувати маківку з-під землі. Утворення горбків біля маківки – відмінний спосіб запобігти зеленінню, що знижує якість та смак коренеплоду. Просте загумування ґрунту допомагає зберегти урожай в повному обсязі.

Порей

І хоча він активно росте вертикально, його «ніжка» залишається відкритою. Підгортають порей не для зросту, а для отримання білуватої ніжки з ніжним смаком. Це створює своєрідний білий наліт, захищає від сонця й сприяє відбілюванню нижньої частини, особливо корисно за бажання мати дуже ніжний порей.

Кукурудза

Коли рослини виростають високими, вітер може їх похитувати. Підгортання додатково зміцнює кореневу систему та оберігає від падіння. Насипте землю або компост біля основи стебла і рослини триматимуться значно впевненіше.

Кущова квасоля

Трохи підсипання біля кущів допомагає їм краще триматися вертикально, особливо коли рослини досягають фази цвітіння та плодоношення. Це не критично, але помітно знижує ризик пошкодження стебел під вагою врожаю.