У регіонах із довгою теплою осінню наприкінці серпня цілком можливо висівати скоростиглі сорти

Серпневий посів має чимало переваг: земля ще тепла, волога утримується краще, а насіння має час для проростання або природної стратифікації. Проте варто зважати на температуру повітря й не сіяти занадто рано, щоб рослини не пішли в ріст перед морозами. Які культури можна успішно висівати в серпні для підзимового, збору пише «Ми-Україна».

Морква та буряк

У регіонах із довгою теплою осінню наприкінці серпня цілком можливо висівати скоростиглі сорти моркви й буряка. Якщо осінь буде сприятливою, рослини встигнуть утворити міцну кореневу систему до заморозків, а навесні одразу підуть у ріст. Головне – вибрати пухкий і не перезволожений ґрунт, не робити загущених посівів.

Зелень: кріп, петрушка, шпинат, салат

Ці культури ідеально підходять для підзимового посіву. Їх можна сіяти на ділянках, звільнених після збирання ранніх овочів. Вони швидко сходять і добре зберігаються під легким укриттям. Найкраще використовувати морозостійкі сорти, особливо це стосується петрушки та шпинату, які витримують навіть сильні морози.

Цибуля на перо

Цибулю-сіянку або чорнушку можна висаджувати в останні дні серпня. За умови теплої осені вона встигне вкоренитися, а з першим весняним теплом швидко дасть зелень. Це дозволить зібрати врожай одними з перших навесні.

Редис

Редис восени можна сіяти повторно, але якщо планується підзимовий посів, краще дочекатися зниження нічних температур, щоб уникнути передчасного росту. Обирайте сонячне місце без застою вологи.

Озимий часник

Традиційно часник висаджують у вересні-жовтні, однак у південних регіонах із теплою осінню посадку можна розпочинати вже наприкінці серпня. Використовуйте великі зубки й садіть їх на глибину 6-8 см, щоб захистити від вимерзання.

Ріпа та дайкон

Ці культури швидко ростуть і добре реагують на серпневий посів. Вони дають врожай до настання морозів або можуть залишатися зимувати під укриттям. Ріпа стає навіть смачнішою після перших заморозків, а дайкон легко переносить короткочасне зниження температури.

Сидерати

Якщо грядки не планується засівати овочами, варто віддати перевагу сидератам: гірчиці, фацелії, вівсу, житу або люпину. Вони швидко розвиваються, покращують структуру ґрунту, пригнічують бур’яни та створюють зелену масу, яку можна використати як природне добриво навесні.