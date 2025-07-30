Соняшникове лушпиння – хороший природний матеріал для мульчі

Добрива та засоби від шкідників – постійна стаття витрат для кожного городника. Щоб зменшити витрати й водночас дбати про ділянку екологічно, варто звернути увагу на доступні органічні матеріали. Один із них – соняшникове лушпиння. Prostoway пише про прості й майже безкоштовні способи його використання, які допоможуть покращити стан ґрунту та захистити рослини.

Компостування лушпиння

Щоб отримати поживне добриво з лушпиння, можна використати його для компосту. Але варто пам’ятати: цей матеріал розкладається повільніше, ніж інші органічні залишки, тому бажано створити окрему компостну купу. Для пришвидшення процесу дозрівання компосту накрийте лушпиння шаром гною. Такий компост чудово підходить для підживлення пасльонових культур, зокрема помідорів, картоплі й баклажанів.

Мульчування грядок

Соняшникове лушпиння – хороший природний матеріал для мульчі. Його можна використовувати для таких культур, як капуста, огірки, буряк, морква та помідори. Перед укладанням мульчі грядку слід добре полити. Оптимальна товщина шару 3-4 см. Мульча зберігає вологу в ґрунті, пригнічує бур’яни та захищає коріння рослин від перегріву.

Розпушування ґрунту

Завдяки своїй легкій і повітряній структурі, лушпиння добре підходить для покращення ґрунтової аерації. Воно підвищує проникність ґрунту, забезпечує його киснем і сприяє кращому вбиранню вологи. Такий матеріал доцільно вносити під час осіннього чи весняного перекопування городу.

Захист від слимаків

Слимаки – одна з найнебезпечніших загроз для рослин, особливо в дощову погоду. Соняшникове лушпиння допомагає створити бар’єр, який вони намагаються оминути. Просто насипте його навколо грядок, які хочете захистити. Шкідникам важко пересуватися по такій поверхні, тож вони оминатимуть ваш урожай стороною.