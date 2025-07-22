Ці зелені помічники всього за кілька місяців здатні творити справжні дива

Після збору врожаю ґрунт потребує відновлення – він втрачає поживні речовини та виснажується. Щоб підготувати його до наступного сезону, варто використати сидерати. Ці зелені помічники всього за кілька місяців здатні творити справжні дива. «Сусідка» розповідає, які сидерати потрібно сіяти в кінці липня.

Які культури краще обрати?

Якщо вам потрібен результат вже до перших заморозків, ваш вибір – гірчиця біла та редька олійна. Це безперечні чемпіони у швидкості. Посіяні в теплій липневій землі, вони проростають буквально за кілька днів та стрімко нарощують зелену масу. Але їх користь значно глибша:

Гірчиця – природний лікар для вашого городу. Її кореневі виділення містять ефірні олії, які ефективно пригнічують розвиток патогенних грибів та відлякують шкідників, зокрема дротяника та нематод. Редька олійна має потужний стрижневий корінь, що проникає на значну глибину, розпушуючи навіть щільний ґрунт.

Ще один чудовий варіант – це фацелія. Вона не лише приваблює бджіл, а і є універсальним сидератом. Також вона абсолютно невибаглива, росте на будь-яких ґрунтах, не має спільних хвороб з більшістю городніх культур. Фацелію можна вважати ідеальним попередником для будь-яких овочів наступного року.

Якщо ж ви хочете не просто розпушити, а й суттєво збагатити ґрунт, варто звернути увагу на бобові культури. Вика яра або горох польовий – це живі фабрики з виробництва азоту. На їхньому корінні живуть бульбочкові бактерії, які вловлюють азот просто з повітря та перетворюють його на доступну для рослин форму. Посіявши бобові, ви збагатите землю найважливішим елементом живлення.

Для бідних та кислих ґрунтів справжнім порятунком стане гречка. Її коренева система здатна діставати з глибини важкорозчинні фосфати, роблячи їх доступними для наступних культур. Головне правило, яке потрібно пам’ятати – не можна сіяти сидерат з тієї ж родини, що й основна культура. Це провокуватиме накопичення спільних хвороб та шкідників.