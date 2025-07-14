Досвідчені фермери розкладають залишки під кущами смородини.

Багато фермерів не викидають пасинки томатів після обрізки, а використовують їх із користю. Prostoway розповідає, навіщо розкладати пасинки помідорів навколо смородини.

Зазвичай пасинкування посадок помідорів завершується горою залишків пасинків, але не варто одразу їх викидати. Досвідчені фермери розкладають залишки під кущами смородини. Це потрібно для того, щоб боротися зі шкідниками, адже пасинки мають свіжий та різкий аромат.

Особливо не виносять запах помідорного бадилля попелиці. Тому кущ смородини може самоочиститися від шкідників, якщо обкласти його бадиллям. Метод також можна застосовувати не тільки для смородинових кущів, але й для інших рослин.

Окрім захисту від шкідників бадилля помідорів робить ще одну корисну річ – покращує родючість ґрунту. Воно буде поступово розкладатись та віддавати в землю поживні речовини.