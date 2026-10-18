Варто заздалегідь перевірити технічний стан авто та підготувати його до зими

З настанням холодів автомобіль потребує особливої уваги: низькі температури впливають на роботу акумулятора, двигуна та інших важливих систем. Щоб уникнути можливих проблем взимку і впевнено почуватися на засніжених дорогах, варто заздалегідь перевірити технічний стан авто та підготувати його до зими. Uamotors розповідає, як правильно підготувати автомобіль до зими.

Перевірте акумулятор

У холодну погоду акумулятор зазнає більшого навантаження: через сильні морози його ємність зменшується, а моторна олива густіє. Крім того, більше енергії потрібно для обігріву салону, скла та сидінь. Тому перед зимою перевірте заряд АКБ, очистьте клеми та за потреби зарядіть або замініть батарею.

Подбайте про зимові шини

Це одне з перших, що варто зробити з авто перед холодами. Від стану шин залежать зчеплення з дорогою та керованість автомобіля, тому не чекайте першого снігу, щоб перейти на зимові.

Заміну рекомендують проводити, коли середньодобова температура протягом тижня тримається на рівні +5…+7 °C або нижче.

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Подбайте про моторну оливу та технічні рідини

Перед холодами перевірте рівень моторної оливи, охолоджувальної та гальмівної рідин. Моторну оливу радять змінювати через 8 000 км після чергового технічного обслуговування.

Антифриз слід замінити, якщо він помутнів або містить осад. Загалом охолоджувальну рідину рекомендують оновлювати раз на два роки. З такою самою періодичністю варто міняти й гальмівну.

Не забувайте про рідину для омивання скла. Під час купівлі остерігайтеся підробок, а перед використанням перевірте засіб на морозостійкість.

Огляньте повітряний фільтр

Особливо важливо стежити за станом повітряного фільтра, якщо ви часто їздите брудними й запиленими дорогами. Узимку до звичайного бруду додаються ще й дорожні реагенти.

Оцініть стан гальм

На слизькій дорозі справні гальма особливо важливі. Перед зимовим сезоном огляньте колодки та диски, щоб система працювала рівномірно на всіх колесах.

Також варто перевірити пильовики гальмівних циліндрів. Якщо помітите підтікання або зношення манжет, замініть їх, адже на морозі проблема може посилитися.

Крім того, перед зимою варто відрегулювати розвал-сходження та кути встановлення коліс, щоб автомобіль залишався стійким і керованим на дорозі.