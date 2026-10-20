Узимку регулярно перевіряйте запаси

Перед закладанням картоплі, моркви, буряка, яблук та інших запасів на зиму погріб потрібно очистити, просушити й за потреби продезінфікувати. Надмірна вологість, пліснява та залишки торішніх овочів можуть спричинити псування врожаю. Підготовка складається з трьох основних етапів. Про них пише ТСН.

1. Очистьте приміщення та просушіть його

Винесіть із погреба старі запаси, ящики, банки, полиці та іншу тару. Зіпсовані овочі й фрукти утилізуйте, а стелажі та ящики очистьте щіткою. За потреби вимийте їх водою з господарським милом і ретельно висушіть. Дерев’яні конструкції бажано винести надвір, якщо дозволяє погода.

Огляньте стіни, стелю, кути й місця стиків, де часто накопичується конденсат. Перевірте вентиляційні отвори та канали, приберіть павутиння й сміття, що перешкоджають циркуляції повітря.

Якщо в погребі сиро, провітріть його або скористайтеся вентилятором. Ємності із сіллю чи сухою тирсою можуть поглинути частину вологи, але не усунуть причину постійної сирості. Якщо вода проникає крізь стіни або підлогу, потрібно знайти джерело протікання й усунути його.

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2. Усуньте плісняву та продезінфікуйте поверхні

Якщо на стінах з’явився наліт, спочатку видаліть його механічно, використовуючи щітку або шпатель. Працюйте в рукавичках і засобі захисту органів дихання, уникаючи поширення спор у повітрі.

Для подальшої обробки вибирайте засіб, призначений для відповідного матеріалу. Дотримуйтеся інструкції виробника щодо концентрації, способу нанесення та часу провітрювання. Не змішуйте різні хімічні засоби між собою.

Мідний купорос використовують у деяких традиційних способах обробки, але його не варто застосовувати навмання: допустимі концентрації та правила безпеки залежать від конкретного засобу й умов використання. Після дезінфекції дочекайтеся повного висихання поверхонь.

3. Побіліть сухі стіни

Побілку проводять лише після очищення, дезінфекції та повного висихання приміщення. Для цього можна використати гашене вапно або готовий засіб, призначений для господарських приміщень.

У традиційних рецептах зустрічається суміш із 3 кг гашеного вапна, 100 г мідного купоросу та 100 г солі на 10 л води. Проте така рецептура підходить не для всіх поверхонь і умов, тому безпечніше дотримуватися інструкції конкретного препарату, особливо якщо в погребі зберігатимуться харчові продукти.

Наносьте суміш відповідно до рекомендацій виробника. Після завершення робіт добре провітріть приміщення. Не закладайте овочі та фрукти, доки поверхні не висохнуть, а запахи й залишки засобів не зникнуть.

Як зберегти врожай узимку

Перед заповненням погреба поверніть на місце лише чисті й сухі полиці та ящики. Овочі й фрукти закладайте без ознак гнилі та пошкоджень, а різні культури за можливості зберігайте окремо.

Узимку регулярно перевіряйте запаси, прибирайте зіпсовані плоди й стежте за появою конденсату. Якщо стіни знову вкриваються вологою або пліснявою, перевірте вентиляцію та усуньте джерело сирості. Саме контроль вологості й належний стан приміщення допомагають зберегти врожай до весни.