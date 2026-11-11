На місце видаленої землі засипте свіжий ґрунт

Після завершення сезону вирощування овочів теплицю потрібно не лише очистити від рослинних залишків, а й перевірити стан ґрунту. Якщо роками висаджувати на тих самих грядках помідори, огірки, перець і баклажани, земля поступово виснажується, а в ній можуть накопичуватися збудники хвороб і шкідники. Саме тому листопад підходить для важливої процедури – оновлення верхнього шару ґрунту. «Експерт» пише, коли це потрібно робити, скільки землі знімати та як правильно підготувати теплицю.

Чому ґрунт у теплиці потрібно оновлювати

На відміну від відкритого городу, теплиці зазвичай мають обмежену площу. Через це власники часто вирощують на тих самих грядках однакові культури протягом кількох сезонів поспіль. Найчастіше це помідори, огірки, перець і баклажани – овочі, які потребують достатньої кількості поживних речовин і можуть уражатися тими самими хворобами.

З часом земля втрачає частину поживних речовин, змінюється її структура, а також зростає ризик накопичення збудників хвороб і шкідників. Навіть регулярне внесення добрив не завжди розв’язує проблему: підживлення поповнює запаси необхідних елементів, але не обов’язково усуває джерела зараження.

Деякі городники підтримують родючість тепличних грядок за допомогою компосту, добрив, сидератів і належного догляду. Якщо рослини добре розвиваються та не хворіють, цих заходів іноді достатньо, щоб не змінювати весь верхній шар землі.

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Однак якщо овочі щороку потерпають від хвороб, погано ростуть або на грядках регулярно з’являються шкідники, варто замислитися про оновлення ґрунту. Зазвичай таку процедуру рекомендують проводити раз на два-три роки, але частота залежить від стану землі та історії вирощування культур.

Як підготувати теплицю до заміни ґрунту

Перш ніж братися до роботи із землею, потрібно ретельно прибрати теплицю. Видаліть залишки овочевих рослин, бур’яни, підв’язувальні матеріали та інше сміття, яке залишилося після завершення сезону. Особливу увагу приділіть частинам рослин із плямами, нальотом або ознаками гниття.

Після прибирання вимийте конструкцію зсередини, очистьте стінки, опори та інші поверхні від бруду. За потреби проведіть дезінфекцію, використовуючи засоби, призначені для теплиць. Це допоможе зменшити кількість забруднень і ризик поширення збудників захворювань наступного сезону.

Для таких робіт краще вибирати відносно теплий день. Оптимально, якщо температура повітря становить приблизно +10…+15 °C. У листопаді погода може бути нестійкою, тому варто стежити за прогнозом і планувати очищення та обробку теплиці на період без сильних морозів.

Скільки старої землі потрібно прибрати

Після очищення теплиці можна переходити до оновлення ґрунту. За звичайних умов достатньо зняти верхній шар завглибшки до 15 см. Саме в цій частині землі можуть накопичуватися рослинні рештки, збудники захворювань та шкідники.

Якщо ж у попередні сезони овочі часто хворіли або теплицю вражали шкідники, може знадобитися глибша заміна – до 30 см. Водночас не варто без потреби видаляти надто багато землі: обсяг робіт має залежати від реального стану ґрунту.

Важливо правильно утилізувати стару землю. Якщо є підозра, що вона заражена, не переносьте її на інші городні грядки чи клумби. Разом із ґрунтом збудники хвороб і шкідники можуть потрапити на ділянки, де раніше таких проблем не було.

Чим замінити старий ґрунт у теплиці

На місце видаленої землі засипте свіжий ґрунт і рівномірно розподіліть його по грядках. Для цього можна використати якісну родючу землю, що підходить для вирощування овочів. Важливо, щоб вона не була взята з ділянки, де раніше рослини потерпали від тих самих захворювань.

Щоб поліпшити поживні властивості нового ґрунту, до нього за потреби додають зрілий компост. Він допомагає збагатити землю органічною речовиною та підтримати її структуру. Не використовуйте свіжий гній безпосередньо під час оновлення грядок: органічні добрива потрібно вносити з урахуванням потреб майбутніх культур і рекомендацій щодо їх застосування.

Після заповнення грядок розрівняйте поверхню та залиште теплицю підготовленою до наступного сезону. Навесні перед висаджуванням овочів варто ще раз оцінити стан землі та за потреби скоригувати її склад.