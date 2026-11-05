Для осіннього догляду можна використовувати зрілий компост

Восени плодові дерева поступово завершують вегетацію та готуються до періоду спокою. У цей час важливо подбати про стан ґрунту, за потреби внести добрива й захистити рослини від зимових пошкоджень. Серед популярних домашніх засобів для саду – деревний попіл та компост або добре перепрілий перегній. Як правильно підживляти дерева, пише ТСН.

Що можна внести під плодові дерева восени

Для осіннього догляду можна використовувати зрілий компост або добре перепрілий перегній. Органіку розподіляють у пристовбурному колі, залишаючи вільний простір навколо стовбура. Вона поступово покращує структуру ґрунту й забезпечує його поживними речовинами.

Деревний попіл також застосовують у саду, адже він містить калій, кальцій та інші мінеральні елементи. Проте використовувати його потрібно помірно, зважаючи на кислотність ґрунту. Попіл підвищує рівень pH, тому на лужних або нейтральних ґрунтах його внесення може бути недоцільним. Не варто змішувати його з азотними добривами чи вносити без потреби.

Глина не є повноцінним добривом і не створює надійного захисту коріння від морозу. Тому додавати її до суміші із попелом та перегноєм необов’язково.

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Як правильно підживити дерева перед зимою

Перед внесенням добрив приберіть із пристовбурного кола опале хворе листя, муміфіковані плоди та пошкоджені рослинні рештки. Особливо важливо не залишати під яблунями й грушами листя, уражене паршею, адже збудник може зберігатися на ньому до наступного сезону.

Розподіліть зрілий компост або перегній по ґрунту в межах пристовбурного кола, орієнтуючись на розмір крони. Не насипайте органіку впритул до стовбура, щоб не створювати умов для підіпрівання кори. Якщо ґрунт сухий і ще не промерз, за потреби полийте дерева.

Не перекопуйте глибоко землю біля стовбура: так можна пошкодити поверхневе коріння. Якщо потрібно злегка розпушити ґрунт, робіть це обережно.

Чи захистить попіл від парші

Деревний попіл містить мінеральні речовини, але його не можна вважати засобом, який знищує спори збудника парші в саду. Внесення попелу не замінює санітарного прибирання, правильного догляду за кроною та профілактичних обробок, якщо вони необхідні.

Щоб зменшити ризик поширення парші, восени прибирайте уражене листя та плоди. Не залишайте їх під деревами й не використовуйте для звичайного компостування, якщо не можете забезпечити належне знезараження компосту. Також варто регулярно проріджувати загущену крону, щоб вона краще провітрювалася.

Як уберегти дерева від морозобоїн

Морозобоїни виникають через різкі температурні коливання, коли кора нагрівається вдень і швидко охолоджується вночі. Особливо вразливі молоді дерева та рослини з тонкою корою.

Для захисту стовбурів можна використовувати спеціальні садові побілки або відповідні захисні покриття. Робіть це в суху погоду, дотримуючись рекомендацій виробника. Молоді дерева за потреби обгорніть спеціальним повітропроникним матеріалом, який не перешкоджатиме циркуляції повітря.

Пристовбурне коло можна замульчувати компостом, подрібненою корою або іншою органікою. Шар мульчі допомагає зменшити різкі коливання температури ґрунту й утримувати вологу. Водночас залишайте вільний простір навколо стовбура, щоб кора не контактувала безпосередньо з вологою мульчею.