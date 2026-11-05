Почніть із прибирання ділянки біля стовбура

У листопаді яблуні поступово переходять у стан зимового спокою, але садівникам ще потрібно подбати про дерева до настання морозів. Варто прибрати рослинні рештки, перевірити вологість ґрунту, захистити стовбури від гризунів і замульчувати кореневу зону. Водночас із масштабним обрізуванням і підживленням краще не поспішати: не всі дерева потребують цих робіт саме восени. Більше про це пише UMN.

Приберіть листя та плоди під деревами

Почніть із прибирання ділянок навколо стовбурів. Зберіть опалі яблука, засохлі плоди, бур’яни та листя з ознаками хвороб. Особливу увагу приділіть деревам, які влітку хворіли на паршу: її збудник може зимувати в опалому листі й навесні знову уражати молоді пагони та плоди.

Заражене листя зберіть і подрібніть, щоб пришвидшити розкладання. Якщо плануєте закладати його в компост, важливо забезпечити умови для повного перегнивання рослинних решток.

Перевірте, чи потрібен яблуням полив

Додатково поливати дерева під час дощової осені не потрібно, якщо ґрунт залишається вологим. Щоб перевірити його стан, зробіть невелике заглиблення лопаткою приблизно на 15 см. Якщо земля суха, а опадів давно не було, яблуні можна полити.

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Воду подавайте повільно, щоб вона встигала проникати до коренів. Дорослі дерева поливайте по всій кореневій зоні, а не лише біля стовбура. Молодим саджанцям потрібна особлива увага, адже їхня коренева система ще не розрослася.

Враховуйте тип ґрунту: глиниста земля утримує вологу довше, ніж піщана. Не поливайте яблуні, якщо ґрунт уже промерз або біля дерева застоюється вода.

Замульчуйте кореневу зону

Мульча допомагає зменшити різкі коливання температури ґрунту й утримувати вологу. Для цього підійдуть деревна тріска або подрібнена кора. Розподіліть матеріал навколо дерева шаром приблизно 7–10 см, але залиште біля стовбура вільне коло завширшки близько 15 см.

Не насипайте мульчу високою купою впритул до кори. Через постійну вологість стовбур може пошкоджуватися, а надто товстий шар мульчі здатен ускладнювати доступ води й повітря до ґрунту.

Захистіть стовбури від морозу та гризунів

Молоді яблуні особливо вразливі до зимових перепадів температури. Сонце може нагрівати кору вдень, а вночі вона різко охолоджується, через що виникає ризик тріщин. Для захисту можна встановити світлі кожухи, які відбивають сонячне проміння.

Від гризунів стовбури захищають металевою сіткою. Її нижній край заглиблюють у землю приблизно на 5–8 см, залишаючи невеликий проміжок між сіткою та корою. Якщо на ділянку можуть заходити зайці, врахуйте висоту снігового покриву. Не обгортайте стовбури щільними темними матеріалами, які сильно нагріваються на сонці.

Не поспішайте з обрізуванням і підживленням

Основне обрізування яблунь краще перенести на кінець зими або початок весни. Перед сильними морозами зрізи можуть підвищувати ризик пошкодження деревини. У листопаді огляньте крону й позначте сухі, хворі, поламані та ті гілки, що перехрещуються або ростуть усередину. Небезпечні зламані гілки можна видалити раніше, але масштабне обрізування варто відкласти.

Не кожній яблуні потрібне й осіннє підживлення. Якщо дерево добре росло, мало здорове листя та рясно плодоносило, добрива можуть бути зайвими. Особливо обережно використовуйте азотні суміші: вони стимулюють ріст молодих пагонів, які можуть не встигнути підготуватися до морозів.

Якщо яблуня росла слабко або її листя було дрібним і пожовклим, спершу з’ясуйте причину. Такі ознаки можуть свідчити не лише про нестачу поживних речовин, а й про проблеми з корінням, ґрунтом або поливом.

Чи можна садити яблуні в листопаді

Нові яблуні можна висаджувати, якщо ґрунт ще не промерз і не перезволожений. Саджанці з відкритою кореневою системою висаджують у період спокою, стежачи, щоб корені не пересихали. Посадкова яма має бути достатньо широкою для вільного розміщення коріння.

Місце переходу стовбура в основні корені залиште на рівні ґрунту, а місце щеплення не заглиблюйте. Після посадки ущільніть землю, за потреби полийте саджанець і замульчуйте кореневу зону, не засипаючи стовбур.

Якщо земля вже промерзла або залишається надто мокрою після тривалих дощів, посадку краще відкласти. У місцевостях, де рано настають сильні морози, безпечнішим варіантом може бути весняне висаджування, особливо для саджанців із відкритим корінням.