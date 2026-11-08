ДТП сталась на вулиці Франка

В суботу, 7 листопада, на вул. Івана Франка у Львові 15-річний львів’янин на електроскутері наїхав на 77-річну жінку. Про це 8 листопада повідомили в прес-службі поліції Львівської області.

Унаслідок аварії літня мешканка Львова отримала тілесні ушкодження, її доставили в лікарню.

За цим фактом слідчі Львівського районного управління поліції №1 розпочали кримінальне провадження за ст.291 ККУ – Порушення чинних на транспорті правил.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до п'яти років.

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Правоохоронці встановлюють обставини події.