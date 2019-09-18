Підозрюваний у розтраті грошей на ремонті мосту заступник мера Дніпра пішов у відпустку

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, якого, за інформацією обласної прокуратури, підозрюють у причетності до розтрати бюджетних коштів на ремонті мосту й оголосили в розшук, перебуває у плановій відпустці. Про це повідомили в мерії Дніпра, інформує «Радіо Свобода».

За даними прес-служби, відпустка почалася 18 вересня і триватиме 15 днів. Заява про відпустку була підписана ще 2 вересня, повідомили в мерії.

Цікаво, що раніше в прес-службі Дніпровської міськради зазначали, що до 17 вересня включно Михайло Лисенко перебуватиме у відрядженні в Туреччині.

Зазначимо, що раніше поліція оголосила в розшук заступника мера Дніпра Михайла Лисенка, а також начальників управлінь міської ради та представника держпідприємства, яке здійснювало технічний нагляд за ремонтом нового моста, у зв'язку з тим, що вони переховуються від слідства.

Розшукувані фігуранти справи підозрюються у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів. Іншим фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

13 вересня в мерії Дніпра проходили обшуки у кримінальній справі, пов'язаній з ремонтом мосту.

Як інформував ZAXID.NET, 7 вересня в Дніпрі після капітального ремонту відкрився Центральний міст, який був предметом суперечки між президентом Володимиром Зеленським і мером міста Борисом Філатовим.

Сам Зеленський відмовився визнати перемогу Філатова в парі щодо мосту через нібито низьку якість ремонту Центрального мосту.