Підозрюванні у розкраданні коштів дніпровські чиновники переховуються від слідства

Прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що чиновники Дніпровської міськради, яких підозрюють у розкраданні 29,5 млн грн при ремонті центрального міського моста, переховуються від слідства, через що їх оголосили в розшук.

За інформацією прокуратури, у розшук оголосили заступника міського голови (його ім’я не вказане, але раніше повідомлялося про причетність до справи заступника мера Дніпра Михайла Лисенка), начальників управління міської ради та особу, яка здійснювала технічний нагляд.

Засновнику товариства-підрядника, яке ремонтувало міст,, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення понад 40 млн грн застави.

Мер Дніпра Борис Філатов і його заступник Михайло Лисенко цю інформацію не коментували. При цьому в мерії Дніпра повідомили, що Лисенко перебуває в Туреччині у відрядженні.

За інформацією прес-служби Дніпровської міськради, наразі посадовець перебуває в Туреччині, в Анкарі, на запрошення однієї з турецьких фірм, з якою Дніпро співпрацює у галузі інфраструктурних проектів, пише «Радіо Свобода».

Відрядження триватиме до 17 вересня включно.

Раніше посадовцям Дніпровської міськради та підприємства-підрядника повідомили про підозру у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час здійснення ремонту центрального моста в Дніпрі. У п’ятницю, 13 вересня, у Дніпровській мерії у рамках цієї справи пройшли обшуки.