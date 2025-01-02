Місце, де підозрюваний у стрілянині вчинив самогубство

Ацо Мартинович, якого підозрюють у вбивстві щонайменше 10 людей у місті Цетинє у Чорногорії, наклав на себе руки під час затримання. Про це повідомила поліція Чорногорії, пишуть місцеві ЗМІ.

За даними поліції, 45-річний підозрюваний намагався втекти від правоохоронців, але коли потрапив в оточення, – вистрілив собі у голову.

«Його оточили, створили кільце. Він був у безвихідному положені, оточений з усіх боків, і після команди скласти зброю вистрілив собі в голову. Після отримання поранення його намагалися транспортувати до Клінічного центру, але від отриманих травм він помер», – сказав начальник поліції Лазар Щепанович.

Як повідомив Лазар Щепанович, виявити місцеперебування зловмисника допомогла його родина. Вони також розповіли, що Ацо Мартинович мав «відхилення в спілкуванні». Всі жертви стрілянини – родичі та близькі друзі підозрюваного. Мотив злочину правоохоронці поки що не встановили. Також начальник поліції закликав громадян сповіщати правоохоронців про підозрілу поведінку оточуючих.

«Коли ви бачите, що хтось має антисоціальну, девіантну поведінку стосовно своєї родини, а також до своїх товаришів і друзів, вчасно вказати на такі обставини. Давайте не шукати винних лише в державі, правоохоронних органах… Я впевнений, що поліцейські відреагували на завдання в режимі реального часу», – сказав Лазар Щепанович.

Підозрюваний у стрілянині в Чорногорії Ацо Мартинович

Нагадаємо, 1 січня у кафе в місті Цетинє у Чорногорії чоловік на ім’я Ацо Мартинович вчинив стрілянину, внаслідок якої загинуло щонайменше 10 людей, серед жертв є неповнолітні. Стрілок намагався втекти з місця події.