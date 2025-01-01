Серед загиблих є неповнолітні

В Чорногорії в містечку Цетинє 1 січня сталася стрілянина в кафе. Місцеві ЗМІ повідомляють про щонайменше 5 вбитих людей. Поліції не вдалося затримати стрільця, він утік. Також повідомляють, що серед загиблих є неповнолітні.

Стрілянина в одному із ресторанів в історичній столиці Чорногорії місті Цетинє сталася близько обіду. За інформацією RMF24, яке посилається на громадського мовника Чорногорії RTCG, поліції не вдалося затримати чоловіка, який стріляв в людей. Наразі його переслідують правоохоронці. Поліція країни також закликала не виходити на вулиці і залишатися вдома.

За даними Reuters, в ресторані перед тим, як відкрили вогонь, була бійка між місцевими. Наразі чорногорські ЗМІ повідомляють про різну кількість вбитих та постраждалих. Є повідомлення про п'ятьох, шести чи навіть восьми смертельних жертв стрілянини, серед яких двоє неповнолітніх. В поліції не уточнили кількості постраждалих. Натомість правоохоронці зазначили, що направила в цей район спецпідрозділ.

«45-річний чоловік вбив кількох людей із вогнепальної зброї та, все ще озброєний, утік з місця події. Усі наявні підрозділи поліції працюють на місці, вживаючи заходів у межах своєї юрисдикції, щоб затримати підозрюваного», – йдеться в заяві Управління поліції Чорногорії.

Також правоохоронці зазначили, що стрілянина не пов'язана з розбірками між організованими злочинними угруповуванями.

Додамо, що в 2022 році в Чорногорії неподалік міста Цетинє сталася також масова стрілянина. Чоловік після сімейної сварки застрелив 11 людей. 34-річного стрільця, який відкрив безладну стрілянину, вбили поліцейські. Трагедії передував сімейний конфлікт, після якого нападник безладно розстрілював перехожих на вулиці.