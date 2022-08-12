Частину селища, де сталася стрілянина, оточила поліція

Щонайменше 11 людей загинули і шестеро отримали поранення внаслідок стрілянини, яка сталася вдень у п’ятницю, 12 серпня у чороногорському селищі Медовіна, яке розташоване біля історичної столиці країни Цетинє, повідомляє RTCG.

Трагедії передував сімейний конфлікт, після якого нападник безладно розстрілював перехожих на вулиці. Нападник також стріляв у поліцейських, які в процесі сутички його вбили. Неофіційно відомо про те, що у процесі стрілянини один поліцейський отримав поранення.

Від очевидців на місці події стало відомо, що нападник ходив по населеному пункту і безладно стріляв у громадян, в тому числі і в дітей, які там випадково опинилися.

Частину селища, де стався інцидент, заблокували поліцейські.