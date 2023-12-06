Євген Квас є підозрюваним у кримінальному провадженні щодо зловживань під час ремонтів доріг

Підозрюваний у зловживаннях під час ремонту доріг у Самборі депутат від «Слуги народу» Євген Квас склав мандат депутата Самбірської районної ради. Фото написаної депутатом заяви з’явилося в соцмережах, у районній раді очікують офіційного її подання.

Євген Квас був обраний депутатом Самбірської райради за списком партії «Слуга народу» на місцевих виборах 2020 року, очолював бюджетну комісію. Після оголошення йому підозри в кримінальну провадженні він заявив про відмову від мандата.

Виконувач обов’язків голови Самбірської райради, керівник справами Михайло Павлючик розповів ZAXID.NET, що станом на ранок 6 грудня заява Євгена Кваса про складання повноважень ще не надійшла до райради. «Є фотографія в соцмережах, але до районної ради заява ще не дійшла. Проект рішення я підготую сьогодні на основі фотографії. Заява буде, він сказав, що її подасть», – каже Михайло Павлючик.

Заява Євгена Кваса про відмову від депутатства

За даними правоохоронців, виконувач обов’язків керівника комунального підприємства Самбірської міської ради «Об’єднане» Євген Квас допоміг матері своєї підлеглої, що працює в КП двірничкою, оформити ФОП, після чого укладав із нею договір на ремонт вулиць. При цьому, до виконання робіт він залучав комунальну техніку та штатних працівників. Загалом таким чином з міського бюджету витратити 1,5 млн грн.

Слідчі повідомили йому про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки за ч. 2 ст. 364 ККУ. 24 листопада Галицький районний суд Львова обрав Євгену Квасу запобіжний захід та відсторонив від посади очільника КП «Об’єднане». Суд встановив йому 214,7 тис. грн застави.