Павлу Овчаренку загрожує до 12 років позбавлення волі

Ексголову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів України «Укрнафта» Павла Овчаренка оголосили в міжнародний розшук Інтерполу. Посадовця підозрюють в організації схеми розкрадання пального вартістю 5,8 млрд грн. Про це у вівторок, 6 травня, повідомили у пресслужбі Нацполіції. Зазначимо, що правоохоронці не розголошують ім’я підозрюваного, однак відомо, що до 2022 року саме Павло Овчаренко очолював «Укрнафту».

За даними слідчих, Овчаренко створив злочинну схему розкрадання нафтопродуктів, до якої залучив свого заступника та начальника одного з управлінь компанії, а також шістьох підприємців.

«Підконтрольні організатору схеми компанії укладали з нафтопереробною корпорацією договори на постачання нафтопродуктів, за які не розраховувались. Натомість легалізовували отримані кошти через рахунки в іноземному банку», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що таким чином протягом 2017-2022 років посадовці та підприємці заволоділи пальним нафтопереробної компанії, загальна вартість якого склала понад 5,8 млрд грн.

У листопаді 2024 року правоохоронці оголосили підозри дев'ятьом учасниками схеми, у тому числі й Павлу Овчаренку. Їм інкримінують заволодіння та розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем, що вчинені в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ). Наразі шістьох фігурантів справи оголосили у державний та міжнародний розшук.

«Відносно підозрюваних опублікували Червоні оповіщення в обліках Генерального секретаріату Інтерполу. Коли зловмисників встановлять в будь-якій з цивілізованих країн світу, вони будуть заарештовані та екстрадовані в Україну», – наголосили у Нацполіції.

В Україні підозрюваним загрожує ув’язнення строком до 12 років та конфіскація майна.