Підозрюваного у вбивстві львів'янина судять у трьох судах

Львів’янина Олександра Тхелідзе підозрюють у вбивстві, що сталося на вул. Володимира Великого, а ще нанесенні легких тілесних травм та у крадіжці номерних знаків.

Справа цього чоловіка набула резонансу, адже ймовірного вбивцю відпустили на волю просто із зали суду. Раніше суддя Франківського суду Василь Кузь не продовжив підозрюваному тримання під вартою. Відтак підозрюваний у вбивстві вийшов з СІЗО і понад місяць був на волі. Водночас прокуратура намагалася через апеляційний суд повернути чоловіка під варту, та він переховувався від правоохоронців і не з’являвся на засідання. Тож його подали у розшук і лише в грудні минулого року Олександра Тхелідзе впіймали на крадіжці номерних знаків.

Виявилося, за час перебування на волі він встиг вчинити не один злочин. На його рахунку ще нанесення легких тілесних травм та погрози. Тож тепер справи за цими звинуваченнями розглядають у трьох судах. У Пустомитах ‒ щодо крадіжки номерів, у Залізничному районі Львова ‒ за нанесення легких тілесних травм і у Франківському ‒ як підозрюваного у вбивстві.

Саме у цьому звинуваченні Олександр Тхелідзе своєї вини не визнає.

«Я не винен. Мене в той день навіть у Львові не було. Мене посадили, тому що я неодноразово судимий за тяжкими статтями, то в них кращого претендента немає», ‒ розповів Олександр Тхелідзе.

Сьогоднішнє засідання у Франківському суді, де розглядають справу про вбивство, перенесли на 4 квітня, адже ані адвокат підозрюваного, ані сестра вбитого не з’явилися до суду.