Підозрюваного в державній зраді перекладача Гройсмана заарештували на два місяці

Єжову загрожує 15 років за ґратами з конфіскацією

Суд у Києві заарештував підозрюваного в державній зраді помічника-перекладача прем'єр-міністра України Станіслава Єжова на два місяці без права на заставу. Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомили в прес-центрі СБУ.

У п'ятницю, 22 грудня, Шевченківський районний суд Києва вирішив обирати запобіжний захід для особистого перекладача прем’єр-міністра України Станіслава Єжова у закритому режимі.

«Суд ухвалює подальший розгляд проводити у закритому режимі», - сказав слідчий суддя Віталій Циктіч.

Таким чином, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила проводити засідання з обрання Єжову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без перебування сторонніх осіб в залі судового засідання. Своє клопотання прокурори обгрунтовували тим, що слідчі дії стосовно Єжова ще не закінченні, а наявні матеріали справи містять таємну інформацію.

На відкритій частині засідання на запитання суддів Єжов відповідав російською мовою. На анкетне запитання про громадянство – підозрюваний сказав, що має українське громадянство, а от на запитання про національність відповів – «росіянин». Єжову загрожує 15 років за ґратами з конфіскацією. Спілкуватись з українськими та іноземними журналістами перекладач відмовляється.

Як повідомлялося, працівники СБУ затримали Станіслава Єжова 20 грудня. Народний депутат Антон Геращенко заявив, що завербований спецслужбами Російської Федерації (РФ) працівник Кабінету міністрів України Станіслав Єжов працював на Росію щонайменше два роки.

Згодом Служба безпеки України оголосила Єжову про підозру.