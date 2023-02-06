Олега Клименчукова підозрюють у розкраданні коштів, призначених для відновлення знищеної інфраструктури

Заступника голови Сумської ОВА Олега Клименчукова, якого підозрюють у розкраданні коштів, призначених для відновлення знищеної інфраструктури, відпустили під особисте зобов'язання. Такий запобіжний захід для чиновника обрав суд, інформує «Суспільне».

Як повідомляється, у суді сторона обвинувачення вимагала як запобіжний захід для Клименчукова – утримання під вартою. При цьому прокурор заявив, що є ризики того, що підозрюваний ховатиметься від суду або може вплинути на свідків, а також продовжувати вчиняти інші правопорушення.

Своєю чергою, Клименчуков попросив суд відмовити стороні звинувачення.

За даними слідства, у квітні 2022 року Клименчуков спільно з т.в.о. начальником Департаменту капітального будівництва Сумської ОВА Олегом Чунаєвим організували схему розкрадання коштів, виділених Сумській області урядом на відновлення знищеної інфраструктури.

Чиновники уклали договори на проведення відновлювально-будівельних робіт із п'ятьма афілійованими комерційними структурами. При цьому ділки свідомо внесли до кошторису ціни на будматеріали, які у 2-3 рази перевищували ринкові.

Олега Клименчукова призначили заступником голови Сумської облдержадміністрації у серпні 2021 року. Раніше він працював головою Сватівської РДА Луганської області. У Сумській ОДА спочатку працював керівником патронатної служби голови Сумської облдержадміністрації. До компетенції Олега Клименчукова входили питання щодо будівництва доріг, розвитку спорту і робота профільних структурних підрозділів, як зазначено на сайті Сумської ОВА.

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