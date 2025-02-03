Київський апеляційний суд відправив Олександра Маркушина під домашній арешт

У понеділок, 3 лютого, Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід міському голові Ірпеня Олександру Маркушину, якого підозрюють у незаконному виїзді за кордон. Про це повідомило «Суспільне».

Апеляцію на рішення Печерського суду подала сторона захисту. Під час засідання захисник Маркушина Ілля Воробйов стверджував, що підозрюваний виїжджав за кордон аби привезти дрони. Крім того, на засідання прийшли військові та громадські діячі, нардепка та бізнесмен, які заявляли про готовність взяти Маркушина на поруки. Ще один захисник міського голови Ірпеня зауважив, що той має відзнаки, а також перебував у місті, росіяни частково окупували Київську область.

Водночас прокурор заявляв, що підозра у незаконному виїзді за кордон є обґрунтованою. Врешті суд частково задовольнив апеляцію та ухвалив рішення звільнити Маркушина з-під варти та відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Сторона захисту також повідомила «Суспільному», що планує оскаржити рішення про відсторонення з Олександра Маркушина з посади міського голови.

Нагадаємо, 24 січня Печерський суд Києва обрав для Олександра Маркушина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у розмірі 30 млн грн. Його підозрюють у тому, що він у період 24-30 серпня 2022 року виїхав до Італії, аби побачити сина, а не для того, щоб допомогти українським військовим.

28 січня Олександра Маркушині відсторонили від виконання обов’язків міського голови Ірпеня Київської області.

Олександр Маркушин не погоджується зі звинуваченням. Він заявив, що мав дозвіл на виїзд за кордон та привіз військовим два дрони Mavic, і водночас заїхав привітати сина з днем народження. Він також повідомив, що виховує дитину сам, адже дружина померла через місяць після пологів.