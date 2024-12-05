У листопаді ексвійськовий отримав підозру у шахрайстві під час збору грошей для ЗСУ

Колишньому військовослужбовцю Владиславу «Змію» Гранецькому-Стафійчуку, більш відомому як Влад Сорд, оголосили нову підозру через знайдені гранати та боєприпаси у нього вдома. Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції в четвер, 5 грудня.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, утім з деталей справи випливає, що йдеться про 29-річного Влада Сорда. У листопаді, під час обшуку за справою про шахрайство зі зборами грошей на озброєння для ЗСУ, у військового вдома вилучили набої.

У грудні правоохоронці влучили ще одну підозру ексвійськовому-блогеру Владу Сорду (Фото Нацполіції)

Колишньому військовому оголосили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Окрім цього, прокуратура вручила Сорду клопотання про зміну запобіжного заходу із домашнього арешту на тримання під вартою.

Як повідомляв ZAXID.NET, 15 листопада ексвійськового та блогера Влада Сорда затримали у Вінниці за підозрою у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому (ч. 3 ст. 190 ККУ). Зазначалось, що у липні 2022 року підозрюваний організував збір грошей на міномети для ЗСУ. Загалом військовий привласнив щонайменше 350 тис. грн зі 3,5 млн грн збору. Йому загрожує штраф або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Що відомо про Влада Сорда

29-річний Влад Сорд (справжнє ім’я Владислав Гранецький-Стафійчук) брав участь у Революції гідності, а у 2014 році у складі «Правого сектора» воював на сході країни під позивним «Змій». Сорд заснував підрозділ «Месники імені Сергія Табали», бійці якого відокремилися від «Правого сектора». Згодом військовий підписав контракт із 93 ОМБр «Холодний Яр».

Після повернення з війни у 2018 році разом з дружиною письменницею Вікторією Гранецькою ветеран заснував видавництво містичної літератури «Дім Химер». У 2022 році Влад Сорд знову приєднався до 93-ї бригади.

У липні 2022 року Владислав Сорд у соцмережах повідомив, що має можливість придбати пʼять мінометів іноземного виробництва загальною вартістю близько 3,5 млн грн, після чого громадяни почали донатити на збір військового.

У серпні 2023 року на платформі Х (колишній Twitter) користувачка з ніком «(без)Страшна жінка» розповіла про стосунки з Владом Сордом. З її слів, чоловік ошукав її та зустрічався з іншими дівчатами під час їхніх стосунків.

Після розголосу цієї ситуації люди, які надіслали гроші на збір Влада Сорда, закликали військового надати звіти про витрачені «на міномети» 3,5 млн грн. Спочатку чоловік обіцяв оприлюднити звіти протягом кількох тижнів, а згодом зізнався, що так і не придбав міномети, витративши гроші «на інші потреби» підрозділу «Сенека» 93 бригади ЗСУ, для якого й оголошував збір. Також з’ясувалось, що Сорд незаконно зберігав орден Богдана Хмельницького III ступеня, оскільки офіційно він не отримував нагороду.

До слова, Влада Сорда затримали та заарештували у березні 2021 року за хуліганство під час мітингу на підтримку активіста та блогера Сергія Стерненка – за даними слідства, той нібито прийшов на акцію із заздалегідь заготовленою зброєю – складним ножем, а згодом вдарив рукою по дверях Офісу президента і розбив у них скло.