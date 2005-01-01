Підполковника ЗСУ затримали за вимагання хабара у підлеглого

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 10:302510

До теми

Підполковника ЗСУ затримали за вимагання хабара у підлеглого
Високопоставленого офіцера ЗСУ затримали через спробу отримати хабар.

В понеділок, 18 червня, стало відомо, що високопоставленого офіцера ЗСУ затримали через спробу отримати хабар від підлеглого.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Слідчі військової прокуратури стверджують, що сума неправомірної вигоди складала 6 тис грн., а для отримання хабара військовим була залучена його дружина – саме їй передавались кошти за місцем проживання в м. Запоріжжя.

«Підрозділом військової контррозвідки зі складу Об’єднаних сил задокументовано факт вимагання командиром одного з підрозділів ЗСУ неправомірної вигоди в сумі 6 тис. грн. від підлеглого офіцера за не перешкоджання у переведенні для подальшого проходження військової служби до іншої військової частини», - повідомила прес-служба військовослужбовців.

За даним фактом, військовою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.369-2 КК України «Зловживання владою», якою передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Бійця львівського батальйону спецпризначення поліції затримали за підозрою у сутенерстві ZAXID.NET
Працівницю Львівського центру для учасників бойових дій затримали на хабарі у ₴18 тис. ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук