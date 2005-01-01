Підполковника ЗСУ затримали за вимагання хабара у підлеглого

Високопоставленого офіцера ЗСУ затримали через спробу отримати хабар.

В понеділок, 18 червня, стало відомо, що високопоставленого офіцера ЗСУ затримали через спробу отримати хабар від підлеглого.

Про це повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Слідчі військової прокуратури стверджують, що сума неправомірної вигоди складала 6 тис грн., а для отримання хабара військовим була залучена його дружина – саме їй передавались кошти за місцем проживання в м. Запоріжжя.

«Підрозділом військової контррозвідки зі складу Об’єднаних сил задокументовано факт вимагання командиром одного з підрозділів ЗСУ неправомірної вигоди в сумі 6 тис. грн. від підлеглого офіцера за не перешкоджання у переведенні для подальшого проходження військової служби до іншої військової частини», - повідомила прес-служба військовослужбовців.

За даним фактом, військовою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.369-2 КК України «Зловживання владою», якою передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.