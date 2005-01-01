Бійця львівського батальйону спецпризначення поліції затримали за підозрою у сутенерстві

За підозрою в отриманні систематичних хабарів від підлеглих затримали й одного з керівників батальйону спецпризначення Нацполіції Львівщини

Львівська прокуратура викрила спецпризначенця Нацполіції Львівщини, який займався сутенерством та регулярно давав хабарі своєму начальнику. Як повідомила 31 травня прес-служба львівської прокуратури, напередодні вночі затримали і його безпосереднього начальника під час отримання 6,5 тис. хабара.

«Прокуратурою Львівщини за оперативного супроводу працівників Служби безпеки та департаменту внутрішньої безпеки у Львівській області 29 травня викрито працівника батальйону поліції особливого призначення головного управління Нацполіції у Львівській області, який займався сутенерством. За цим фактом зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 303 КК України (сутенерство)», – йдеться у повідомленні прокуратури.

За інформацією прокуратури, поліцейський систематично не виходив на роботу і сплачував за це одному зі своїх керівників хабарі. Його керівника також затримали, окрім цього перевіряють причетність до цієї справи ще кількох поліцейських.

«Так, 30 травня 2018 року, о 23:45 у Львові в порядку ст. 208 КПК України вказаного керівника під час безпосереднього отримання ним неправомірної вигоди у сумі 6,5 тис. грн від підлеглого затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовою особою)», – уточнили у прокуратурі.

Зараз йому вже офіційно повідомили про підозру у хабарництві. У ході досудового розслідування прокуратура виявила ще кількох поліцейських, які систематично не виходили на роботу і, за попередньою інформацією, також платили за це хабарі своєму начальнику. Наразі в цій справі тривають першочергові слідчі дії.

Про цей ввечері 31 травня повідомила і прес-служба СБУ, зазначиши, що затриманий на вимаганні один із керівників батальйону поліції особливого призначення регулярно отримував хабарі від своїх підлеглих.

«Правоохоронці встановили, що капітан поліції організував механізм отримання неправомірної вигоди від особового складу підрозділу. Командир вимагав від підлеглих «відсоток» від заробітної плати за незаплановані «відгули». Оперативники спецслужби затримали зловмисника згідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочому місці під час отримання чергового хабара в розмірі 6,5 тис. грн», – йдеться у повідомленні СБУ.

Водночас у львівській прокуратурі наразі не уточнюють, скільки поліцейських були залученими до цієї схеми.