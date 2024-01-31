Під час аукціону ціна зросла у понад 5 разів

У понеділок, 29 січня, АТ «Укрпошта» продала з аукціону своє приміщення на вул. Вокзальній, 7-а у Стрию, що навпроти залізничного вокзалу міста. Стартова ціна приміщення становила майже 3,2 млн грн, а під час аукціону вона зросла до 17 млн 290 тис. грн.

Загальна площа приміщення «Укрпошти» становить 852 м2, воно складається з відділення та з пункту обміну і сортування пошти. Тобто стартова ціна становила 3,7 тис. грн за квадратний метр, а зросла до 20,3 тис. за метр.

Придбати приміщення зголосився підприємець з Черкаської області Віталій Стасінєвич, який займається здачею в оренду нерухомості і є власником будівель і приміщень у Києві та Київській області, на Житомирщині, Черкащині і Миколаївщині. Також Віталій Стасінєвич, за даними системи YouControl, є власником кількох земельних ділянок у Василькові, Ірпіні, Бородянці та в Макарівському районі на Київщині.

Придбане підприємцем приміщення «Укрпошти» у Стрию перебуває у незадовільному стані та потребує ремонту, ідеться в описі до лоту. Окрім того, частина приміщення площею 85,6 м2 перебуває в оренді до кінця серпня 2024 року. Там працює відділення Стрий 2 Центру поштового зв’язку №5, з яким, за умовами продажу, новий власник має укласти договір оренди на фактично зайняті площі.

За приміщення «Укрпошти» в Стрию змагалися 10 учасників зі Львова, Стрия, Києва, Павлограда, зокрема ТзОВ «Альтерра Груп» Вікторії і Дмитра Ковальчуків (девелопмент, оренда нерухомості) і ТзОВ «Стрийінвестпроект» Всеволода і Лідії Біласів (мережа шкіл «Мрійдій», бізнес з нерухомістю).