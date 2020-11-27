Служба безпеки України блокувала сприяння бойовикам «ДНР» через незаконні поставки вугілля в Україну та країни Європейського союзу. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Як зазначається, організатором протиправного механізму є власник донецьких збагачувальних фабрик групи компаній «Енергоімпекс». Він домовився з ватажками «ДНР» про допомогу бойовиків з сортуванням і збагаченням вугілля, здобутим на «націоналізованих» шахтах.

На продукцію організатори підробляли документи про її походження. Потім вугілля «офіційно» поставляли через територію Росії та продавали в Україні та деяких країнах ЄС.

Велика частина отриманих коштів йшла в бюджет «ДНР» і на матеріальну підтримку незаконних збройних формувань.

Правоохоронці провели в Києві низку слідчих дій в офісі та за місцем проживання фігурантів справи та вилучили документацію, печатки суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, які доводять здійснення угоди.

Наразі вирішується питання про повідомлення про підозру організатору українського «офісу» та іншим фігурантам за ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше СБУ розкрила масштабну схему легалізації видобутого на окупованих територіях вугілля.