Підприємцю загрожує до 12 років позбавлення волі

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру в розкраданні коштів бізнесмену з Луганської області, який привласнив понад 35 млн грн на закупівлях військової техніки та обладнання. Чоловік виводив гроші через фіктивні компанії та не поставив обладнання до ЗСУ, повідомили у пресслужбах ДБР та Офісу генпрокурора у четвер, 19 червня.

За даними слідства, у 2023-2024 роках підприємець з Луганщини уклав низку договорів із трьома військовими частинами та сільською радою на постачання обладнання та техніки для ЗСУ та підрозділів територіальної оборони. Зокрема, бізнесмен зобов’язався поставити квадрокоптери військовослужбовцям. Загальна вартість договорів – понад 35 млн грн.

«Отримавши кошти на рахунки свого ФОП, підозрюваний почав виводити їх через фіктивні підприємства. Гроші перераховувалися нібито за придбання товарів, які фактично не виготовлялися і не закуповувалися, оскільки контрагенти не мали власного виробництва. Таким чином обладнання поставлено не було, а підприємець заволодів коштами в сумі 35 млн грн», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Підприємця затримали та повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення майна в умовах воєнного стану), ч. 3 ст. 209 ККУ (легалізація доходів). Чоловіку загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.