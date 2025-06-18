Посадовцям та підприємцям Одеси загрожує до 12 років ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України та Нацполіції викрили в Одесі схему розкрадання бюджетних грошей, виділених на поховання військовослужбовців. Про це у середу, 18 червня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих схему розкрадання організували посадовці Одеської міської ради та місцеві підприємці. Учасники схеми укладали договори на послуги зі встановлення надгробків та облаштування місць поховання загиблих військовослужбовців ЗСУ за завищеними цінами. Різницю шахраї розподіляли між собою. Наразі встановлено, що таким чином ділки привласнили понад 2,1 млн грн із 4,8 млн грн, які Одеська міська рада виділила на встановлення 88 пам’ятників.

Правоохоронці провели обшуки в офісах та помешканнях злочинців. Під час слідчих дій у них вилучили документи та мобільні телефони з підтвердженням скоєних злочинів, а також майже два млн грн в національній та іноземній валюті.

Правоохоронці оголосили підозри п’ятьом фігурантам: організатору, колишньому посадовцю департаменту, заступнику керівника комунального підприємства та представникам підрядників. Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану (ст. 191 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі та конфіскація майна.