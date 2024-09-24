Прощання з Олегом Латишевим відбулося у неділю, 22 вересня

В Острозі виник скандал через організацію церемонії поховання 39-річного ветерана російсько-української війни Олега Латишева. Місцеві жителі обурились у соцмережах, що прощання відбулося без низки звичних військових почестей. У відповідь на це пресслужба міськради повідомила 24 вересня, що солдат самовільно залишив військову частину і поховати його так, як інших захисників, було б несправедливо.

«Поховати Олега Латишева з такими самими почестями, як ховають інших Героїв, було б несправедливо стосовно загиблих у бою та їхніх родин. Окрім того, у тих випадках, коли військовослужбовець гине на лінії фронту чи помирає внаслідок хвороб чи ран, отриманих при виконанні бойових завдань, ТЦК і СП забезпечують труну і хрест. Вони ж направляють листа до місцевої влади з переліком необхідних дій і почестей при похованні. У даному випадку ТЦК та СП поінформували місцеву владу, що все має на себе взяти громада. Що й було зроблено», – йдеться у дописі.

Водночас у повідомленнях Острозької міської ради про смерть і поховання Олега Латишева жодних згадок про самовільне залишення частини не було. За інформацією пресслужби, військовослужбовець брав участь в АТО й після повномасштабного вторгнення його повторно призвали на службу. Відтак, чоловік виконував бойові завдання у Києві, Бучі, на Сумщині та в Бахмуті.

«Після поранення Олег Латишев вісім місяці провів у шпиталях, повернувся додому. Втім, отримані поранення далися взнаки, і 20 вересня серце острожанина зупинилося. Страшна війна забрала у матері двох синів, оскільки 19 травня 2023 року під час реабілітації після поранення помер брат Олега Тарас Латишев», – зазначили 22 вересня у міській раді.

В Острозькій міській раді також додали, що це не перший похорон солдата в такому юридичному статусі, і ще жодного разу ситуація не викликала резонансу.