Подібний завод вже функціонує на Житомирщині

Приватний інвестор вкладе 26 млн доларів у будівництво заводу з виробництва залізобетонних конструкцій на Тернопільщині. Підприємство побудують на території Микулинецької громади. Попередньо на заводі планують створити 150 робочих місць. Подібний завод вже функціонує в Житомирській області.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Обербетон-Інвест» побудує завод в Микулинецькій громаді, який спеціалізуватиметься на виготовленні великих залізобетонних конструкцій для будівництва приміщень різної складності. Земельну ділянку, яка б підійшла для підприємства, представники фірми шукали на території Тернопільської, Львівської, Волинської, Рівненської, Івано-Франківської областей. Однак зупинили свій вибір на Микулинецькій громаді, яка надала територію з вже розвинутою інфраструктурою, резервом потужностей і логістики.

«Понад два роки ми намагалися залучити в громаду інвесторів. Було розроблено план можливих напрямків, визначені перспективні привабливі земельні ділянки та недіючі об’єкти як промисловості, так і сільського господарства, які були б цікавими на нашу думку для інвесторів. Нам вдалося переконати інвесторів, які вже протягом тривалого часу вишукували різні варіанти для будівництва заводу великогабаритних залізобетонних конструкцій, що саме у нас найкращі умови», – повідомив голова Микулинецької громади Іван Слодобян.

Наразі вже пройдено 90% усіх погоджувальних та дозвільних процедур для початку будівництва. Також під час зустрічі з керівництвом громади представники інвестора надали відповідні гарантії щодо екологічної безпеки та дотримання норм законодавства, а також показали сучасне обладнання, яке працюватиме на виробництві.

«Завдяки потужним інвесторам загальна сума прямих інвестицій в регіон збільшиться більш як на 1 млрд грн. Буде створено понад 150 нових робочих місць. Це найбільша інвестиція за всю історію не тільки Микулинецької громади, але й колишнього Теребовлянського району», – повідомив Іван Слодобян.

Представники ТОВ «Обербетон-Інвест» зазначили, що попередньо середня заробітна плата складатиме не нижче 20-22 тис. гривень. В березні між керівництвом компанії та громади буде підписано інвестиційний меморандум та розпочато всі підготовчі та будівельні роботи на ділянці.

Згідно з даними YouСontrol, ТОВ «Обербетон-Інвест» входить в групу компаній родини Фінкельштейн. Ключові особи – громадянин Ізраїлю Яків Фінкельштейн та Белла Фінкельштейн. Група має активи в лікеро-горілчаній промисловості (ТМ Nemiroff), виробництві будівельних матеріалів (ТОВ «Обербетон-Інвест»), сільському господарстві (ТОВ «Росток-холдінг»). 100% статутного капіталу ТОВ «Обербетон-Інвест» володіє зареєстрована на Кіпрі «Компанія Обербетон Холдінгз Лімітед».