Йдеться про ділянку на вул. Поліській, 2, де роками працювала незаконна парковка

Міська рада Львова змусила підприємця Віктора Скуратова, які займалися продажем автомобілів та паркуванням, звільнити самовільно захоплену ділянку на виїзді зі Львова.

Йдеться про ділянку на вул. Поліській, 2 га, поблизу Галицького перехрестя, площею 0,2 га, що розташована в межах червоних ліній, під високовольтною лінією електропередач. Із 2011 року підриємці використовували її як паркінг та місце для продажу автомобілів.

У 2021 році фахівці відділу самоврядного контролю ЛМР виявили факт самозахоплення ділянки. З’ясувалось, що для ведення діяльності підприємець не має відповідних документів та не сплачує за оренду землі.

Міська рада склала низку приписів із вимогою звільнити ділянку, однак Віктор Скуратов їх проігнорував. У квітні 2023 року управління держконтролю провело повторне обстеження, а матеріали за його результатами скерували в поліцію.

«На щастя, здоровий глузд у “підприємців” переміг і вони вирішили не доводити справу до суду. Торік у жовтні вони вивезли з ділянки павільйони», – повідомили 15 січня в департаменті містобудування ЛМР.

До та після демонтажу самовільних будівель на вул. Поліській, 2

До цього часу на ділянці залишався МАФ, який слугував офісом, де надавали послуги зі зберігання автомобілів на паркінгу. У січні 2025 цей кіоск демонтували, а також забрали паркан довкола ділянки.