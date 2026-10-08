Через ремонтні роботи рух транспорту на окремих ділянках обмежили

Із четверга, 8 жовтня, до неділі, 11 жовтня, на почату вул. Зеленої ПП «Рома» власним коштом усуває недоліки ремонту дороги. Через роботи рух транспорту на окремих ділянках обмежили, а громадський транспорт курсує зі змінами. Про це повідомляє Львівська міськрада.

Як повідомили у Личаківській районній адміністрації, навесні та влітку на окремих відрізках вул. Зеленої ремонтували дорожнє покриття. Згодом на деяких ділянках з’явилися деформації. Після комісійного обстеження встановили, що причиною стала недостатньо міцна основа під асфальтобетонним покриттям.

«Підрядник усуне виявлені недоліки в межах гарантійних зобов’язань за власний кошт. Тобто кошти міського бюджету на ці роботи не витрачають.Під час ремонту замінять асфальтобетонне покриття та підсилять основу дороги, щоб запобігти повторній появі деформацій», – зазначили у Личаківській РА.

Ремонтні роботи на початку вул. Зеленої виконуватимуть у два етапи. Перший етап триватиме 8 та 9 жовтня на ділянці від вул. С. Палія до вул. Шота Руставелі.

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У цей період автобуси №3А, №15, №18, №37, №46 та №57 курсуватимуть за зміненою схемою:

у напрямку центру міста: пл. Петрушевича – вул. Шота Руставелі – вул. Зелена і далі за маршрутом;

у напрямку від центру міста: вул. Івана Франка – вул. Костомарова – пл. Петрушевича і далі за маршрутом.

Також на час першого етапу робіт призупинено рух тролейбусів №24 та №25. Натомість на тролейбусному маршруті №31 курсуватимуть тролейбуси з резервним живленням.

Другий етап триватиме 10 та 11 жовтня на ділянці від вул. М. Конопницької до вул. Ю. Романчука.

Тут організують реверсний рух транспорту, тому автобуси №37 та №46 курсуватимуть без змін, однак можливі затримки в русі.

Натомість тролейбус №24 на цей період не курсуватиме, а на маршрутах №25 та №31 працюватимуть тролейбуси з резервним живленням.

Як зазначають у міському управлінні транспорту, за потреби на маршрутах №3А та №46 курсуватимуть додаткові автобуси.

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