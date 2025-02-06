Підвал у центрі Рівного продали з аукціону за пів мільйона гривень

У середу, 5 лютого, відбувся аукціон з продажу підвального приміщення кінопалацу «Україна» в Рівному. Переможною у третьому раунді стала ставка Наталії Демʼянкової, яка запропонувала за об’єкт 540 тис. грн.

Управління комунальною власністю виконавчого комітету Рівненської міської ради виставило підвал кінопалацу «Україна» на продаж 22 січня 2025 року. Стартова ціна лоту становила майже 446 тис. грн. В описі об’єкту вказали, що він розташований на майдані Незалежності, 2, та має загальну площу 39,6 м2. Переможець отримає частину сходової клітки, коридор та підвальне приміщення, стан якого місцями незадовільний і потребує ремонту.

Організатори торгів уточнили ZAXID.NET, що обʼєкт цільового призначення не має, відповідно, переможець може його використовувати, як забажає.

Онлайн-аукціон відбувся 5 лютого на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяли двоє учасників. Переможною стала ставка Наталії Демʼянкової, яка запропонувала за об’єкт 540 080 грн, що на 94 тис. грн перевищило початкову ціну.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Наталія Демʼянкова зареєстрована як ФОП у Рівному із липня 2020 року. Підприємиця займається демонстрацією кінофільмів.