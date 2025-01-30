За ділянку площею 0,9 га у Дубенському районі змагалися двоє учасників

У четвер, 30 січня, відбувся аукціон з продажу 0,9 га землі в смт Смига Дубенського району. Ділянка розташована біля готельно-ресторанного комплексу Golden Lion і призначена для подальшої забудови. Переможною у третьому раунді стала ставка ФОПа Віктора Сідлярука, який запропонував за об’єкт 10,2 млн грн.

Смизька селищна рада виставила землю на продаж 1 січня 2025 року. Стартова ціна лоту становила 1,1 млн грн. В описі обʼєкту вказали, що він розташований в смт Смига Дубенського району, має площу 0,9 га й призначений для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

Онлайн-аукціон відбувся 30 січня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, змагалися два підприємці – Володимир Бабій та Віктор Сідлярук. Переможною стала ставка Віктора Сідлярука, який запропонував за об’єкт 10 200 000 грн. Це у понад 8,8 разів перевищило початкову ціну.

Як уточнили ZAXID.NET організатори торгів, ділянка, за яку змагалися підприємці, розташована біля готельно-ресторанного комплексу Golden Lion. Відповідно до умов договору, переможець зобовʼязаний використати землю за цільовим призначенням.

Додамо, що згідно з даними аналітичної системи YouControl, Віктор Сідлярук зареєстрований як ФОП із квітня 2013 року в смт Смига Дубенського району. Підприємець займається транспортним обробленням вантажів і лісозаготівлями.