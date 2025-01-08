На Рівненщині більше 20 підприємців намагалися придбати ветеринарну лабораторію

У місті Березне Рівненського району відбувся аукціон з продажу лабораторії ветеринарної медицини. Переможною у третьому раунді стала ставка Віталія Кравченка, який запропонував за об’єкт 4 млн грн, що у понад 250 разів перевищило початкову ціну.

Регіональне відділення Фонду держмайна виставило лабораторію на приватизацію 13 грудня 2024 року. Стартова ціна лоту становила 15 561 грн. В описі об’єкту вказали, що він розташований на вулиці Андріївській в Березному й має загальну площу 347,6 м2. Окрім адміністративного приміщення, переможець також отримає гараж.

Онлайн-аукціон відбувся 8 січня на сайті електронних торгів Prozorro.Продажі, загалом участь у торгах взяв 21 учасник. Переможною стала ставка Віталія Кравченка, який запропонував за об’єкт 4 000 001 грн. Як йдеться у протоколі електронних торгів, окрім заявленої суми підприємець також має виплатити ПДВ – 800 тис. грн.

Додамо, що за даними YouСontrol, Віталій Кравченко був зареєстрований як ФОП із 2003 до 2017 року, здійснював роздрібну торгівлю непродовольчими товарами. Заснував щонайменше 13 компаній, що переважно спеціалізуються в агросфері.