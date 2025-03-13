Як перевірити, чи проіндексували вам пенсію: покрокова інструкція
Вже у березні більшість пенсіонерів має отримати збільшені виплати, а перевірити нарахування можна онлайн
1 березня в Україні відбулася щорічна індексація пенсій, після якої виплати більшості пенсіонерів мали зрости на 11,5%. Пенсійний фонд України розповідає, як перевірити, чи ваша пенсія проіндексована і зросла.
Як перевірити розмір пенсії
Переглянути інформацію про розмір проіндексованої пенсії можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно зробити такі кроки:
- зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та натисніть «Вхід»;
- Авторизуйтесь будь-яким зручним способом: з використанням кваліфікованого електронного підпису, через BankID (за номером банківської картки) або за допомогою «Дія.Підпис», та натисніть «Увійти»;
- у лівому боковому меню зайдіть в розділ «Моя пенсія» та ознайомтесь із розміром перерахованої з 1 березня пенсії.
Як перевірити розмір пенсії на порталі Пенсійного фонду (зображення ПФУ)
Додамо, що вже в квітні Пенсійний фонд має також перерахувати пенсії тим пенсіонерам, які продовжують працювати.
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