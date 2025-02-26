З 1 березня в Україні відбудеться щорічна індексація пенсійних виплат. Згідно з рішенням уряду від 25 лютого, пенсії зростуть на 11,5%. Проте уряд також встановив обмеження – зростання виплат має становити не менше 100 і не більше 1500 грн.

За інформацією уряду, пенсії в березні зростуть у понад 10 млн пенсіонерів. Та є категорії пенсіонерів, яких зростання не торкнеться, пише РБК-Україна з посиланням на постанову про порядок індексації пенсій в Україні від 20 лютого 2019 р. № 124.

Кого стосується індексація пенсій

Індексація пенсій стосується непрацюючих українців, які отримують пенсію за законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Індексація стосується лише базової пенсії без урахування додаткових доплат, гарантій тощо.

У кого пенсії в березні не зростуть

З 1 березня не отримають підвищення 2,8 млн пенсіонерів, які продовжують працювати. Для них передбачений інший механізм підвищення з квітня – їхні пенсії переглянуть з урахуванням збільшеного трудового стажу. Утім, розмір зростання пенсій працюючих пенсіонерів у квітні буде значно меншим, ніж індексація.

Також індексація не стосується таких категорій:

пенсіонерів, які вийшли на пенсію після 1 січня 2025 року – їхні пенсії вважаються актуальними;

пенсій, призначених за минулі три роки – у 2021-2024 роках;

пенсій, що перевищують 10 прожиткових мінімумів – 23,6 тис. грн.

Спеціальні та інші пенсії, що регулюються окремими законами, можуть бути проіндексовані за рішенням уряду з 1 березня, як це було в 2024 році. Зокрема, це пенсії військовим, колишнім чиновникам та чорнобильцям.

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