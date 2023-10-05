Ремонт дороги триватиме близько двох тижнів

У четвер, 5 жовтня, у Львові стартує ремонт вул. Сливової поблизу лікарні святого Луки (колишня 8-ма міська лікарня). Вулицю відремонтують за 700 тис. грн.

За повідомленням львівської мерії, адміністрація лікарні святого Луки звернулася у Сихівську районну адміністрацію з проханням відремонтувати дорожнє покриття на вул. Сливовій для покращення доступності пацієнтів і персоналу лікарні до медичної установи.

«Маємо великий потік пацієнтів до нашої лікарні, як мешканців Львова так і внутрішньо переміщених осіб і військовослужбовців, що пересуваються з допомогою милиць та крісел колісних. Відтак є необхідність відремонтувати вул. Сливову і організувати інклюзивний доступ і доїзд з південно-західної сторони медичного закладу. Це розвантажить центральний в’їзд у лікарню і покращить доступність для пацієнтів», – пояснюють у лікарні.

Ремонт дорожнього покриття на вул. Сливовій розпочнуть 5 жовтня. Триватимуть роботи орієнтовно два тижні. Вартість робіт становить близько 700 тис. грн. Протяжність вулиці – 118 м.