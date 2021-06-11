Перші три підземні станції Boring Company під Лас-Вегасом почали роботу. В них пасажири долають 2,7 км на електричних Tesla, які закріплені на спеціальних платформах. Щоправда, швидкість пересування менша, ніж заявлена раніше. До того ж система не працює не зовсім так, як було обіцяно Маском.

Приблизно через два роки після затвердження проєкту та через рік після закінчення будівництва тунелю транспортна петля компанії Boring Company Ілона Маска під Лас-Вегаським конференц-центром розпочала перевезення пасажирів, повідомляє New Atlas.

Пасажирська станція Boring Company під конференц-центром Лас-Вегаса

Поки що система Boring Company складається з пари односторонніх тунелів, побудованих приблизно на 12 метрів під рівнем землі. Зараз функціонують перші три пасажирські станції довжиною 2,7 км. Пасажирів перевозять наступним чином. Вони спускаються під землю ліфтом, де на них чекають водії в автомобілях Tesla. Автомобілі встановлені на спеціальні платформи, які пересуваються тунелем зі швидкістю 64 миль на годину (близько 103 км / год).

Натомість на початку проєкту Ілон Маск обіцяв дещо інше. Він розповідав, що власник автомобіля Tesla разом з машиною буде опускатись під землю, де машину встановлять на візок Loop, який буде самостійно рухатись зі швидкістю 240 км/год.

Під землею на пасажирів чекають Tesla з водіями

Можливо, наразі проводиться тестування системи, тому пасажирів обслуговують водії на своїх автомобілях. Однак коли система буде працювати так, як обіцяно, не повідомляється.

Про інші плани компанії відомо більше. Говорять, що система Loop здатна перевезти 4400 пасажирів на годину, а незабаром відкриють зупинку ще в одному казино Лас-Вегаса. Загалом планується відкрити 43 станцій і перевозити між ними 51 тис. пасажирів на годину.