Нові технології наразі доступні для Range Rover, Range Rover Sport, Defender 21MY та Discovery 2MY

В Україні з'явилися технології, які спростять життя власників авто, підтримають у нештатній ситуації та розважать у дорозі. Автомобілі Jaguar та Land Rover отримали нові функції контролю, низку інформаційно-розважальних функцій та віддаленого керування під назвою InControl, повідомляє офіційний дилер Jaguar Land Rover у Львові. Вони реалізовані через засоби віддаленого підключення – фактично через мережу мобільного зв’язку.

1. Віддалене керування

Через мобільний застосунок можна отримати будь-які дані про авто: його геолокацію, інформацію про несправності, рівень пального у баку, перевірити, чи зачинені всі двері. Не виходячи з будинку, відтепер легко відімкнути й замкнути двері авто – це корисно, коли власник дозволяє члену родини потрапити у салон і забрати забуту річ. А кліматичні налаштування для попереднього обігріву чи охолодження температури салону дозволяють розміститися у комфортному салоні, коли надворі особливо холодно чи спекотно. Зазвичай, часу на запуск авто та прогрів двигуна завжди бракує.

2. Віддалене підключення та інформаційно-розважальні функції

Окрема точка доступу Wi-Fi всередині авто полегшує зв'язок із зовнішнім світом. А за допомогою функцій мультимедіа можна відстежувати прогноз погоди, оновлення авіарейсів, переглядати нові відео та слухати музичні треки – наприклад, через застосунок Spotify.

3. Екстрений виклик SOS

У салоні на верхній панелі розміщена кнопка, яка одним дотиком викликає оператора. Залежно від потреби може приїхати поліція, швидка медична допомога чи інші служби. Це зручно, адже не потрібен час на пошук потрібного номера у телефонній книзі. У випадку екстреної ситуації на дорозі функція SOS активується автоматично, після спрацювання подушок безпеки.

4. Оптимізована служба технічної допомоги в дорозі

Якщо автомобіль неочікувано потребує сервісного втручання просто під час подорожі – окремою кнопкою можна викликати оператора. Під його координацією приїдуть технічні спеціалісти з евакуатором та вирішать проблему. До служби координати місцеперебування авто потрапляють автоматично, тож власнику залишається лише спокійно зачекати.

5. Відстеження викраденого автомобіля

Власник отримує автоматичне повідомлення у смартфоні, коли: від авто від'єднано акумуляторну батарею, активувалася сигналізація або ж транспортний засіб несанкціоновано переміщено. Водночас можна налаштувати таку функцію, як перебування авто на паромі – це означатиме, що авто рухатиметься, але власника не турбуватимуть.

Відстеження корисне, коли авто залишили на паркувальному майданчику і воно раптово зникло. Через мобільний додаток власник повідомляє оператора, а той отримує дані про геолокацію і з дозволу інформує правоохоронні органи.

Оновлення 2021 року допоможуть власникам Jaguar і Land Rover почуватися ще більш захищеними у своїх автомобілях, що зробить подорожі приємнішими та безтурботними. Нові технології – це не лише комфорт, але у багатьох випадках – і порятунок життя, яке є найбільшою цінністю для компанії Jaguar Land Rover.

Більше деталей та професійні консультації Ви можете отримати в офіційного дилера Jaguar Land Rover Львів за адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 59.